All Winners At 2021 Ballon d’Or Awards..for records

Lionel Messi won the men’s Ballon d’Or award for a record-extending seventh time at a ceremony in Paris on Monday.

The Argentine beat, Polish forward, Roberto Lewandowski, to win the prize on the same night that Italian goalkeeper, Gianluigi Donnarumma, also clinched the Yashin Trophy.

:

Men’s Ballon d’Or top 10

Lionel Messi (ARG/Barcelona) Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich) Jorginho (ITA/Chelsea) Karim Benzema (FRA/Real Madrid) N’Golo Kante (FRA/Chelsea) Cristiano Ronaldo (POR/Juventus – Manchester United) Mohamed Salah (EGY/Liverpool) Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City) Kylian Mbappe (FRA/Paris SG) Gianluigi Donnarumma (ITA/AC Milan – Paris SG)

Women’s Ballon d’Or top 10

Alexia Putellas (ESP/Barcelona) Jennifer Hermoso (ESP/Barcelona) Sam Kerr (AUS/Chelsea) Vivianne Miedema (NED/Arsenal) Lieke Martens(NED/Barcelona) Christine Sinclair (CAN/Portland Storms) Pernille Harder (DAN/Chelsea) Ashley Lawrence (CAN/Paris SG) Jessie Fleming (CAN/Chelsea) Fran Kirby (ENG/Chelsea)

Kopa Trophy top 3 (young players)

Pedri (ESP/Barcelona) Jude Bellingham (ENG/Borussia Dortmund) Jamal Musiala (GER/Bayern Munich)

Yashin Trophy top 3 (goalkeepers)