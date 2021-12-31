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Ogun changes school resumption to Jan 10th

Younews Ng December 31, 2021 Celebrity, Events, News, Press Release Leave a comment 13 Views

PRESS RELEASE

THE OGUN STATE MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY WISHES TO ANNOUNCE TO THE GENERAL PUBLIC THAT THE RESUMPTION DATE FOR THE 2ND TERM 2021/2022 ACADEMIC SESSION FOR ALL PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS AS WELL AS GOVERNMENT SCIENCE AND TECHNICAL COLLEGES IN THE STATE HAS CHANGED TO MONDAY, 10TH JANUARY, 2022.

THE CHANGE IS NECESSITATED BY THE SERIES OF PRE-RESUMPTION ACTIVITIES LINED UP BY THE MINISTRY TO FURTHER REPOSITION OUR SCHOOLS.

AS PART OF RESUMPTION GUIDELINES, EACH PARENT/GUARDIAN AND LEARNERS ARE EXPECTED, BETWEEN TUESDAY 4TH AND MONDAY 10TH JANUARY 2022, TO SIGN UNDERTAKING OF WILLINGNESS TO ABIDE BY LAID DOWN REGULATIONS AND SUPPORT THE SCHOOL IN ENSURING AND ENFORCING DISCIPLINE.

PARENTS, GUARDIANS AND ALL SCHOOL ADMINISTRATORS ARE THEREFORE ENJOINED TO NOTE THE NEW RESUMPTION DATE WHILE AWAITING DETAILS OF OTHER PRE-RESUMPTION ACTIVITIES.

WE WISH ALL OUR LEARNERS COMPLIMENTS OF THE SEASON AND PEACEFUL TERM.

THANK YOU.

PROF. ABAYOMI A ARIGBABU, FMAN
HON. STATE COMMISSIONER FOR EDUCATION,
SCIENCE AND TECHNOLOGY
DECEMBER, 2021

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