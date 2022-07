Asisat Oshoala’s glorious moment @ 2022 CAF, list of past winners

Super Falcons and FC Barcelona striker, Asisat Oshoala has been crowned 2022 CAF Women’s ‘Player of the Year.’

The 27-year-old was announced the winner in the gala held in Rabat, Morrocco, on Thursday. The triumph is her fifth time of winning the award surpassing her compatriot, Perpetua Nkwocha who had won it four times

Congratulations Asisat!!!

PAST WINNERS

2001 – Mercy Akide (Nigeria)

2002 – Alberta Sackey (Ghana)

2003 – Adjoa Bayor (Ghana)

2004 – Perpetua Nkwocha (Nigeria)

2005 – Perpetua Nkwocha (Nigeria)

2006 – Cynthia Uwak (Nigeria)

2007 – Cynthia Uwak (Nigeria)

2008 – Noko Matlou (S/Africa)

2009 – not awarded

2010 – Perpetua Nkwocha (Nigeria)

2011– Perpetua Nkwocha (Nigeria)

2012 – Genoveva Añonma (E/Guinea)

2013 – not awarded

2014 – Asisat Oshoala (Nigeria)

2015 – Gaëlle Enganamouit (Cameroon)

2016 – Asisat Oshoala (Nigeria)

2017 – Asisat Oshoala (Nigeria)

2018 – Thembi Kgatlana (S/Africa)

2019 – Asisat Oshoala (Nigeria)

2022 – Asisat Oshoala (Nigeria)