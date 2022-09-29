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53 Senior Lawyers, 9 Professors elevated to SAN Rank..see list

YouNews September 29, 2022 Celebrity, Investigation, News, Press Release, Trending Leave a comment 116 Views

  1. MOHAMMED ABDULLAHI ABUBAKAR, ESQ.
  2. JOHNSON TARIGHO OMOPHE UGBODUMA, ESQ.
  3. LAWRENCE SUNDAY OKO-JAJA, ESQ.
  4. CHRISTOPHER AGBOMEIRHE SUNDAY OSHOMEGIE, ESQ.
  5. SANUSI OLUGBENGA SAI’D, ESQ.
  6. WAHAB KUNLE SHITTU, ESQ.
  7. EMMANUEL IDEMUDIA OBOH, ESQ.
  8. DIRI SAID MOHAMMED, ESQ.
  9. OLADIPO AKANMU TOLANI, ESQ.
  10. AYODEJI OYEWOLE OMOTOSO, ESQ.
  11. CHIJIOKE OGBONNA ERONDU, ESQ.
  12. KINGSLEY OBINNA AJOKU, ESQ.
  13. YAKUBU MAIKASUWA, ESQ.
  14. HENRY ESHIJONAM OMU, ESQ.
  15. DAGOGO ISRAEL IBOROMA, ESQ.
  16. JOSEPH ADEMU AKUBO, ESQ.
  17. GOZIE BERTRAND OBI, ESQ.
  18. INAM AKPADIAGHA WILSON ESQ.
  19. ABUBAKAR BATURE SULU-GAMBARI, ESQ.
  20. ABIOYE ARAOYE OLOYEDE ASANIKE, ESQ.
  21. SYLVANUS TAHIRU, ESQ.
  22. BOLARINWA ELIJAH AIDI, ESQ.
  23. TONYE TOMBERE JENEWARI KRUKRUBO, ESQ.
  24. ADEREMI MOSHOOD BASHUA, ESQ.
  25. KOLAPO OLUGBENGA KOLADE, ESQ.
  26. SAMUEL PETER KARGBO, ESQ.
  27. IFEANYICHUKWU SYLVESTER OBIAKOR, ESQ
  28. OLASOJI OLAIYA OLOWOLAFE, ESQ.
  29. MUTALUBI OJO ADEBAYO, ESQ.
  30. VICTOR ODAFE OGUDE, ESQ.
  31. SULAYMAN OLAWALE IBRAHIM, ESQ.
  32. MUMINI ISHOLA HANAFI, ESQ.
  33. TANKO TANKO ASHANG, ESQ.
  34. DAMIAN OHAKWE OKORO, ESQ.
  35. ANDREW MWAJIM MALGWI, ESQ.
  36. ETUKWU ONAH, ESQ.
  37. ADEBORO LATEEF ADAMSON, ESQ.
  38. BANKOLE JOEL AKOMOLAFE, ESQ.
  39. KELECHI CHINEDUM OBI, ESQ.
  40. ANDREW OSEMEDUA ODUM, ESQ.
  41. OKECHUKWU EDWIN OKORO, ESQ.
  42. GODSON CHUKWUDI UGOCHUKWU, ESQ.
  43. STEVEN ONYECHI ONONYE, ESQ.
  44. IKANI KANU AGABI, ESQ.
  45. MUSTAPHA SHABA IBRAHIM, ESQ.
  46. MUIZUDEEN YUNUS ABDULLAHI, ESQ.
  47. MAGAJI MATO IBRAHIM, ESQ.
  48. SUNUSI MUSA, ESQ.
  49. OLADOYIN OLUSEYI AWOYALE, ESQ.
  50. ROTIMI ISEOLUWA OYEDEPO, ESQ.
  51. CHUKWUDUBEM BONAVENTURE ANYIGBO, ESQ.
  52. LUKMAN OYEBANJI FAGBEMI, ESQ.
  53. MICHAEL JONATHAN NUMA, ESQ.

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