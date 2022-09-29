53 Senior Lawyers, 9 Professors elevated to SAN Rank..see list
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September 29, 2022
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53 Senior Lawyers 9 Professors elevated slideshow. news to SAN Rank..see list 2022-09-29
- MOHAMMED ABDULLAHI ABUBAKAR, ESQ.
- JOHNSON TARIGHO OMOPHE UGBODUMA, ESQ.
- LAWRENCE SUNDAY OKO-JAJA, ESQ.
- CHRISTOPHER AGBOMEIRHE SUNDAY OSHOMEGIE, ESQ.
- SANUSI OLUGBENGA SAI’D, ESQ.
- WAHAB KUNLE SHITTU, ESQ.
- EMMANUEL IDEMUDIA OBOH, ESQ.
- DIRI SAID MOHAMMED, ESQ.
- OLADIPO AKANMU TOLANI, ESQ.
- AYODEJI OYEWOLE OMOTOSO, ESQ.
- CHIJIOKE OGBONNA ERONDU, ESQ.
- KINGSLEY OBINNA AJOKU, ESQ.
- YAKUBU MAIKASUWA, ESQ.
- HENRY ESHIJONAM OMU, ESQ.
- DAGOGO ISRAEL IBOROMA, ESQ.
- JOSEPH ADEMU AKUBO, ESQ.
- GOZIE BERTRAND OBI, ESQ.
- INAM AKPADIAGHA WILSON ESQ.
- ABUBAKAR BATURE SULU-GAMBARI, ESQ.
- ABIOYE ARAOYE OLOYEDE ASANIKE, ESQ.
- SYLVANUS TAHIRU, ESQ.
- BOLARINWA ELIJAH AIDI, ESQ.
- TONYE TOMBERE JENEWARI KRUKRUBO, ESQ.
- ADEREMI MOSHOOD BASHUA, ESQ.
- KOLAPO OLUGBENGA KOLADE, ESQ.
- SAMUEL PETER KARGBO, ESQ.
- IFEANYICHUKWU SYLVESTER OBIAKOR, ESQ
- OLASOJI OLAIYA OLOWOLAFE, ESQ.
- MUTALUBI OJO ADEBAYO, ESQ.
- VICTOR ODAFE OGUDE, ESQ.
- SULAYMAN OLAWALE IBRAHIM, ESQ.
- MUMINI ISHOLA HANAFI, ESQ.
- TANKO TANKO ASHANG, ESQ.
- DAMIAN OHAKWE OKORO, ESQ.
- ANDREW MWAJIM MALGWI, ESQ.
- ETUKWU ONAH, ESQ.
- ADEBORO LATEEF ADAMSON, ESQ.
- BANKOLE JOEL AKOMOLAFE, ESQ.
- KELECHI CHINEDUM OBI, ESQ.
- ANDREW OSEMEDUA ODUM, ESQ.
- OKECHUKWU EDWIN OKORO, ESQ.
- GODSON CHUKWUDI UGOCHUKWU, ESQ.
- STEVEN ONYECHI ONONYE, ESQ.
- IKANI KANU AGABI, ESQ.
- MUSTAPHA SHABA IBRAHIM, ESQ.
- MUIZUDEEN YUNUS ABDULLAHI, ESQ.
- MAGAJI MATO IBRAHIM, ESQ.
- SUNUSI MUSA, ESQ.
- OLADOYIN OLUSEYI AWOYALE, ESQ.
- ROTIMI ISEOLUWA OYEDEPO, ESQ.
- CHUKWUDUBEM BONAVENTURE ANYIGBO, ESQ.
- LUKMAN OYEBANJI FAGBEMI, ESQ.
- MICHAEL JONATHAN NUMA, ESQ.
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Lagos:7,155,920. Kano: 6,026,850. Kaduna:4,411,723. Rivers: 3,689,197. Delta:3,386,791; Katsina:3,570,740. Oyo:3,330,336. Plateau:2,840,094. Bauchi:2,801,512; Anambra:2,761,467; Nasarawa:2,759,943. Ogun: 2,720,422. ...